Путин считает, что у Украины в отличие от России нет будущего

У Украины нет ничего своего, поэтому у нее нет будущего, как у страны, а у России оно есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России 9 декабря.
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