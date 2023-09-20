Военное обозрение

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Российский президент дал указание нарастить производство средство ПВО и контрбатарейной борьбы

Российский президент дал указание нарастить производство средство ПВО и контрбатарейной борьбы

Российский военно-промышленный комплекс сумел значительно нарастить выпуск военной продукции в условиях международных санкций и на фоне проходящей спецоперации.

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