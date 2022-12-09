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Франциска Пройс: «Этим летом были моменты, когда врачи давали добро на возобновление тренировок, но у меня уже были проблемы с мотивацией»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что летом ей недоставало мотивации из-за проблем со здоровьем.

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