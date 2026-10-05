Рецепт нейросетевой знахарки чуть не лишил жизни москвичку

В Москве пенсионерка попала в больницу, попробовав рецепты от ИИ-знахарки. Пожилую женщину начало рвать кровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Учитель истории з...
- АС Журналист Невзоро...
- GD Петербурженка ран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым