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Американцы отдали фальшивым любовникам на сайтах знакомств свыше 0,5 млрд долларов

Американцы отдали фальшивым любовникам на сайтах знакомств свыше 0,5 млрд долларов

Жертвами часто становятся люди, которые ищут партнера на сайтах знакомств. Часто на удочку мошенников попадаются пожилые людиФедеральная комиссия по торговле США ко Дню святого Валентина опубликовала отчет по мошенничествам в дейтинг-сервисах.

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