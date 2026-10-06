OKX нацелилась на развивающиеся рынки с приложением для сбережений в стейблкоинах и платежей

Криптовалютная биржа OKX запустила приложение для сбережений и платежей в стейблкоинах OKX Money в ряде регионов Латинской Америки, Африки, Южной Азии и Ближнего Востока; сервис позволяет некоторым клиентам получать доходность до 10% годовых.