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OKX нацелилась на развивающиеся рынки с приложением для сбережений в стейблкоинах и платежей

OKX нацелилась на развивающиеся рынки с приложением для сбережений в стейблкоинах и платежей

Криптовалютная биржа OKX запустила приложение для сбережений и платежей в стейблкоинах OKX Money в ряде регионов Латинской Америки, Африки, Южной Азии и Ближнего Востока; сервис позволяет некоторым клиентам получать доходность до 10% годовых.

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