Петербуржец нырнул в Финский залив и наткнулся на два трупа Любитель подводной охоты после очередного заплыва поспешил обратиться в полицию.
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Петербуржец нырнул в Финский залив и наткнулся на два трупа Любитель подводной охоты после очередного заплыва поспешил обратиться в полицию.