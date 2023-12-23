Адвокат Данилов: выданные за рубежом водительские права станут недействительны

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству "Прайм", что иностранцы, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства.
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