Активно познают мир: почему дети говорят во сне, объяснил подмосковный сомнолог

Сноговорение, как и снохождение, распространённое явление среди детей до шести лет. Во Всемирный день сновидений специалист по сну, тревоге и стрессу, сомнолог София Черкасова рассказала о причинах этого расстройства.
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