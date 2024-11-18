ФСБ раскрыла цели готовившего серию терактов россиянина

Украинский агент, задержанный силовиками за подготовку серии терактов в трех регионах России, изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва отдела полиции и «Дома офицеров» в Белгороде, офисов двух энергетических фирм в Брянске, а также газораспределительной подстанции в Туле.
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