ФСБ раскрыла цели готовившего серию терактов россиянина

Украинский агент, задержанный силовиками за подготовку серии терактов в трех регионах России, изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва отдела полиции и «Дома офицеров» в Белгороде, офисов двух энергетических фирм в Брянске, а также газораспределительной подстанции в Туле.