Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Барбашев в 3-м матче против «Эдмонтона»: 2 броска, 3 хита, 80% на точке и «+2» за 19:12 – личный рекорд в плей-офф

«Вегас» обыграл «Ойлерс» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.  Барбашев провел на льду 19 минут 12 секунд (3:31 – в большинстве) – личный рекорд в плей-офф за карьеру (включая матчи с овертаймами).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх