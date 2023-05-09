Барбашев в 3-м матче против «Эдмонтона»: 2 броска, 3 хита, 80% на точке и «+2» за 19:12 – личный рекорд в плей-офф

«Вегас» обыграл «Ойлерс» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Барбашев провел на льду 19 минут 12 секунд (3:31 – в большинстве) – личный рекорд в плей-офф за карьеру (включая матчи с овертаймами).
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