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Названы самые высокооплачиваемые творческие профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые творческие профессии в России

Согласно результатам исследования, проведенного платформой "Авито работа", в тройку самых высокооплачиваемых творческих профессий в России летом 2024 года вошли профессии артиста, архитектора и видеооператора.

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