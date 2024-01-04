«Мост влюбленных», или "Тёщин мост" в кишиневском парке. Тогда и сейчас

Интернет-пользователи опубликовали в сети редкий снимок подвесного моста в парке "Долина Роз" в Кишиневе, который в некоторых источниках упоминается как «Мост влюбленных» или «Мост Любви», а в некоторых - как "Тёщин мост".
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