Форвард "Вашингтона" Овечкин пошутил о новом 13-летнем контракте с командой

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на торжественном мероприятии, посвященному его 895-й шайбе в регулярных чемпионатах, в шутку объявил о готовности подписать 13-летний контракт с клубом.