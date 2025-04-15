Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Астон Мартин
    а куда эстрада то делась ?🤔В Госдуме объясни...
  • Федор Родников
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50-летняя Дрю Бэрримор показала фигуру в купальнике: честные кадры

50-летняя Дрю Бэрримор показала фигуру в купальнике: честные кадры

Кто где, а Дрю Бэрримор сейчас нежится на тёплых пляжах Майами. Актриса прилетела в прибрежный город ради дела — вместе с Орландом Блумом она участвовала в церемонии открытия нового круизного лайнера MSC World America.

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Михаил Сенников
автор - балабол! кадры где?
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