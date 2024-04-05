Братья Торсуевы рассказали о продолжении фильма "Приключения Электроника"

К выходу на экраны готовится новый фильм “Приключения Электроника”. Его создателями выступили братья Юрий и Владимир Торсуевы, который сыграли Серёжу Сыроежкина в картине 1979 года, сообщает “Пятый канал”.
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