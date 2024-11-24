Боевик убит и ранен полицейский в результате стрельбы возле посольства Израиля

Боевик убит, полицейский ранен в результате стрельбы возле посольства Израиля в Иордании. Полиция застрелила боевика, который обстрелял полицейский патруль в районе Рабия в Аммане, сообщают официальные лица и СМИ.
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