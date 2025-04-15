Захарова: на наших глазах возрождается евронацизм

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном отказе Сербии во вступлении в Европейский Союз, если сербский президент Александр Вучич посетит Парад Победы в Москве.
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