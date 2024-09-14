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Медведев — "западным начальникам": "It's impossible, but it happened…"

Медведев — "западным начальникам": "It's impossible, but it happened…"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко ответил "западным начальникам", которые считают, "что русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения", но черты не пересекут.

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