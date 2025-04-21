"Запретами ничего не решить". Якутия и Вологодчина опровергают выдумки алкомафии

Александр Симаков

Особенно умиляет то, что посещаемость КРУПНЕЙШЕГО фитнес-клуба в Вологде увеличилась аж на 79 процентов! Так и видится, что все алкаши и пьяницы Вологды бросили пить в один момент и ломанулись фитнесом заниматься, именно в КРУПШЕЙШИЙ фитнес-клуб. 😂 На самом деле увеличение посещаемости КРУПНЕЙШЕГО фитнес-клуба не имеет никакого отношения к ограничению продажи алкоголя. Просто в последнее время в Вологде по требования Роскомнадзора были закрыты несколько легальных и не очень фитнес-клубов, вот их клиенты и перебрались в КРУПШЕЙШИЙ. Сравнивать закрытие "Эха Москвы" с запретом продажи алкоголя по меньшей мере глупо. Это почти тоже самое, что сравнивать запрет детям смотреть программу по ТВ и лишением их денег на обеды. А чо, не посмотрели же Малахова, значит с голоду без денег не помрут. Делать выводы по ситуации в Вологде пока рано - мало времени прошло и к новым условиям не адаптировались ни продавцы, ни потребители. Надо подождать, пока всё устаканится, в прямом и переносном смысле. В Якутии тоже не всё так радужно, как описывает автор. Продажу алкоголя запретили в 188 населённых пунктах, а в остальных-то водку продают! Вот и гонят якуты свои оленьи и собачьи упряжки в те поселки, где есть водка, загружают полные нарты, а потом бухают, пока водка не кончится. Из-за этого резко возросло количество алкогольной интоксикации среди пьющего населения. В бравурных докладах якутских чиновников есть один нюанс - статистика ведется только по тем семья, где есть дети... Упс. Статья: "Пить меньше не стали, пьяной преступности стало больше, малый бизнес загнулся: К чему привели антиалкогольные меры в Якутии за 10 лет" https://yakutia.info/article/207577. История ничему не учит ретивых чиновников. Вроде совсем недавно Горбачёв обломался со своим сухим законом, но мы продолжаем наступать на те же грабли. Хотя ничего не надо запрещать (запретный плод сладок) - молодёжь надо воспитывать. В нашем городе без всяких запретов самоликвидировались всякие ресторанчики, пивнушки, кафе со спиртным и пр. Причина простая - клиентов не стало! Зато один за одним открываются Додо-пицы, Burger King и пр. Молодежь поняла, что будешь бухать - ничего не добьёшься.