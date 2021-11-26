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«Не надо выставлять себя дураком»: политолог Аркатов опроверг Беглова про достижение иммунитета в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что коллективный иммунитет от коронавируса может появиться в городе в начале 2022 года.

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