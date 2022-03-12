Алексей Быченок об отстранении от Паралимпиады: «Было ощущение, что нас, как изгоев, вышвырнули из олимпийской деревни»

Российский паралимпиец Алексей Быченок рассказал об отстранении сборной от Пекина-2022. «Конечно, следим за результатами Паралимпиады.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх