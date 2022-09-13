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Джордж Сорос: "Сейчас Россия возвращается, а Евросоюз падает"

Джордж Сорос: "Сейчас Россия возвращается, а Евросоюз падает"

Американский финансист Джордж Сорос назвал печальной нынешнюю ситуацию в Европейском союзе, отметив, что во время распада СССР этот Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет, а сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает.

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