Джордж Сорос: "Сейчас Россия возвращается, а Евросоюз падает"

Американский финансист Джордж Сорос назвал печальной нынешнюю ситуацию в Европейском союзе, отметив, что во время распада СССР этот Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет, а сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает.