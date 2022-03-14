10 любопытных фактов о маникюре, которые обескураживают похлеще СМС от бывшего

Кажется, что сегодня мы знаем о маникюре все и даже больше. Современные женщины и даже мужчины тщательно следят за ухоженностью рук, исправно посещают студии маникюра и без капли сомнений экспериментируют с цветом, дизайном и длиной своих ноготков.