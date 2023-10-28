Генконсульство в Египте: нет данных, пострадали ли россияне в ДТП с 28 погибшими

Российское генконсульство в египетской Александрии на текущий момент не имеет информации о том, пострадали ли граждане России в результате массового ДТП в Египте, в котором погибли 28 человек и еще 60 пострадали.
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