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Генконсульство в Египте: нет данных, пострадали ли россияне в ДТП с 28 погибшими

Российское генконсульство в египетской Александрии на текущий момент не имеет информации о том, пострадали ли граждане России в результате массового ДТП в Египте, в котором погибли 28 человек и еще 60 пострадали.

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