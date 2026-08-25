Here's How AI Is Impacting America's Mental Health Crisis Authored by Autumn Spredemann via The Epoch Times, When Americans are feeling down, instead of calling a mental health professional, a growing number are reaching for their keyboards.
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