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Zero Hedge

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Here's How AI Is Impacting America's Mental Health Crisis

Here's How AI Is Impacting America's Mental Health Crisis

Here's How AI Is Impacting America's Mental Health Crisis Authored by Autumn Spredemann via The Epoch Times, When Americans are feeling down, instead of calling a mental health professional, a growing number are reaching for their keyboards.

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