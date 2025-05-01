Полуфинал Ронни О’Салливан — Чжао Синьтун. Обзор первой сессии

Семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан и Чжао Синьтун разыграли первую сессию полуфинала со счетом 4-4, сообщает WST Ронни и Чжао сыграли вничью (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан и Чжао Синьтун завершили первую сессию полуфинального матча на Чемпионате мира по снукеру в Крусибле с равным счётом 4-4.