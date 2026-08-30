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Мартинес — о переходе в «Челси»: «Я на седьмом небе. Это было простым решением»

Мартинес — о переходе в «Челси»: «Я на седьмом небе. Это было простым решением»

Новый вратарь «Челси» Эмилиано Мартинес прокомментировал свой переход в лондонский клуб из «Астон Виллы».

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