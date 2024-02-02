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Закон, порядок, государство

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Участник Сталинградской битвы Федор Усанов встретился с военными следователями Уссурийска

Участник Сталинградской битвы Федор Усанов встретился с военными следователями Уссурийска

Ветерана Сталинградской битвы Федора Усанова из Уссурийска поздравили военные следователи. К нему в гости пришел сотрудник — участник СВО, сообщает ИА UssurMedia.

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