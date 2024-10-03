С чего начиналось фудпорно: Великолепные обеды от LIFE

В эпоху соцсетей снимки еды давно стали казаться нам чем-то привычным и безыскусным. На самом же деле, этот жанр фотографии имеет не только интересную историю, но и огромный арсенал художественных особенностей.
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