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Аргументы недели

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Прощание с летом: во вторник в Москве потеплеет до +26, но к выходным похолодает почти вдвое

Прощание с летом: во вторник в Москве потеплеет до +26, но к выходным похолодает почти вдвое

Начало сентября в Москве и области сохранит почти летние температуры. Как сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, во вторник воздух в столице прогреется до +26 градусов.

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