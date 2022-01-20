Зеленский потребовал от США немедленного удара по "Северному потоку - 2"

Потенциальный военный конфликт между Москвой и Киевом стал излюбленной темой властей Незалежной. С одной стороны, запугивая общество, они зарабатывают политические очки, с другой, пытаются руками западных партнеров оказать давление на нашу страну.
Потенциальный военный конфликт между Москвой и Киевом стал излюбленной темой властей Незалежной. С одной стороны, запугивая общество, они зарабатывают политические очки, с другой, пытаются руками западных партнеров оказать давление на нашу страну.
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