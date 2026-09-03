Игрок WNBA Ли Юэжу пропустит Кубок мира из-за утери паспорта

Центровая "Даллас Уингз" Ли Юэжу не примет участие в Кубке мира в Германии, который пройдет с 4 по 13 сентября, из-за утери паспорта.
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