Песков счел фейком материал WSJ о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

Материал американской The Wall Street Journal о возвращении депутата Заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к международной торговле оружием является фейком, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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