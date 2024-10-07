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Песков счел фейком материал WSJ о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

Песков счел фейком материал WSJ о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

Материал американской The Wall Street Journal о возвращении депутата Заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к международной торговле оружием является фейком, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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