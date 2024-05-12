⚡️Срочное включение с трассы А-147 Часть проезжей части подтопило потоками воды после тоннеля Хостинского в сторону Центрального района.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Срочное включение с трассы А-147 Часть проезжей части подтопило потоками воды после тоннеля Хостинского в сторону Центрального района.