Спички - не игрушка

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  • Авас Анекак
    да что тут сиськи мятьРоссия отказалась...
  • Леонид Попивняк
    .....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))Россия отказалась...
  • Vasily Golov
    Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гума...Граждане русские!...

США. Рекламная армия — наше всё!

США. Рекламная армия — наше всё!

Буквально на днях глава минобороны Британии Бен Уоллес открыл секрет Полишинеля, а в частности заявил: «Украина трагически превратилась в лабораторию военных технологий, которые испытываются в реальных боевых условиях.

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