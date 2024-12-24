«Девочка сказала, что папу забрали в плен» Разлука, страх и обстрелы. Каким будет Новый год для беженцев курского приграничья

2024 год стал самым тяжелым в жизни сотен тысяч россиян из приграничья. Курская область, которая еще совсем недавно считалась относительно спокойным регионом, куда стекались белгородские беженцы, сама стала эпицентром боевых действий, и уже куряне потянулись в другие регионы, а примерно три тысячи мирных жителей оказались в оккупации в городе Судже.