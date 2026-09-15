Популярный блогер погиб в 27 лет в жуткой аварии

Известный американский автоблогер Джеймс Вер погиб в жуткой аварии. Об этом пишет People.По предварительной информации, автомобиль, в котором ехал 27-летний Вер и другой человек, личность которого не раскрывается, на высокой скорости вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся.