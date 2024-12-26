ВС РФ вышли на западный берег реки Жеребец и освободили село Ивановка Краматорского района Российские войска провели успешную операцию на севере Донецкой Народной Республики.
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ВС РФ вышли на западный берег реки Жеребец и освободили село Ивановка Краматорского района Российские войска провели успешную операцию на севере Донецкой Народной Республики.
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