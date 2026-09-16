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Газета.ру

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Лавров усомнился в перспективах вступления Армении в Евросоюз

Лавров усомнился в перспективах вступления Армении в Евросоюз

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения вряд ли вступит в Евросоюз (ЕС) раньше стран, которые ждут этого много лет.

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