Лавров усомнился в перспективах вступления Армении в Евросоюз

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения вряд ли вступит в Евросоюз (ЕС) раньше стран, которые ждут этого много лет.
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