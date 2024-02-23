Известный врач рассказал, в какое время дня надо пить кефир

Секрет хорошего самочувствия и бодрости раскрыл врач-терапевт. Как рассказал врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов, кефир может как способствовать крепкому сну, так и зарядить организм бодростью, пишет Медздрав.