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Полковник армии США назвал угрозы Зеленского свидетельством его безумия

Полковник армии США назвал угрозы Зеленского свидетельством его безумия

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес российских гражданских самолетов свидетельствуют о его безумии.

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