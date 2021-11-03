В УТ МВД России по ЮФО подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

В рамках повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного мнения граждан о деятельности полиции в УТ МВД России по ЮФО совместно с Общественным советом при Управлении проведен Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».