В УТ МВД России по ЮФО подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

В рамках повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного мнения граждан о деятельности полиции в УТ МВД России по ЮФО совместно с Общественным советом при Управлении проведен Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии