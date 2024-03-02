Лебедь, рак и Шольц: Германия публично рассорилась с союзниками

Сегодня 287 прочитали Уходящая неделя ознаменовалась сразу двумя громкими скандалами, вызванными репликами ведущих европейских лидеров.
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