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Медиакратия

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Наркостатистика Германии обновилась: смертность среди молодых продолжает расти

Наркостатистика Германии обновилась: смертность среди молодых продолжает расти

Власти Германии представили обновлённые данные о смертности, связанной с употреблением наркотиков. Согласно статистике за 2025 год, опубликованной 12 июля,  жертвами […] The post Наркостатистика Германии обновилась: смертность среди молодых продолжает расти appeared first on Медиакратия.

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