Преподаватель Уссурийска заняла второе место в региональном этапе конкурсе "Мастер года"

На Дальнем Востоке завершился региональный этап конкурса "Мастер года" (12+) среди педагогов. Почетное второе место заняла жительница Уссурийска Валерия Вешамирская, которая преподает документационное обеспечение управления и архивоведение в КГБ ПОУ "Автомобильно-технический колледж".