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Преподаватель Уссурийска заняла второе место в региональном этапе конкурсе "Мастер года"

Преподаватель Уссурийска заняла второе место в региональном этапе конкурсе "Мастер года"

На Дальнем Востоке завершился региональный этап конкурса "Мастер года" (12+) среди педагогов. Почетное второе место заняла жительница Уссурийска Валерия Вешамирская, которая преподает документационное обеспечение управления и архивоведение в КГБ ПОУ "Автомобильно-технический колледж".

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