Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств.
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