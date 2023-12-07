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Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств.

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