О несправедливых судах над россиянами и пытках в американских тюрьмах

Адвокат Бух: суды в США по отношению к россиянам становятся все более предвзятыФото: Justin Sullivan / Getty Images Власти США заочно обвинили россиянина Дмитрия Хорошева — предполагаемого лидера хакерской группировки LockBit.
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