Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О несправедливых судах над россиянами и пытках в американских тюрьмах

О несправедливых судах над россиянами и пытках в американских тюрьмах

Адвокат Бух: суды в США по отношению к россиянам становятся все более предвзятыФото: Justin Sullivan / Getty Images Власти США заочно обвинили россиянина Дмитрия Хорошева — предполагаемого лидера хакерской группировки LockBit.

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Комментарии
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Андрей
отвечать пиндосам в России тем же.Хватать сажать пытать!!!😀😀😀Пусть боятся.
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11 час.

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