Лубинец запросил у Москальковой списки пленных ВСУ, которых РФ готова обменять

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у российского омбудсмена Татьяны Москальковой списки пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых Москва готова обменять.
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