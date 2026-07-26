БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай оставит российский гелий себе: Европа теряет обходной путь

Китай оставит российский гелий себе: Европа теряет обходной путь

  Иранская война оставила мир без главного поставщика гелия — Катара. Теперь же Пекин ввел ограничения на экспорт гелия, который перепродавал из России в Европу.

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